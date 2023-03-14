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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كابوسه الدائم.. ماركا: محمد صلاح خسر جائزة الكرة الذهبية بسبب ريال مدريد

محمد صلاح
محمد صلاح

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الضوء على معاناة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، أمام ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد غدا، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 5-2 في لقاء الذهاب.

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وعنونت صحيفة “ماركا” الإسبانية: "محمد صلاح يواجه كابوسه".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد هو كابوس محمد صلاح الدائم، حيث لم يهزم النجم المصري ريال مدريد، لا مع روما ولا مع ليفربول،  وتلقى 6 هزائم وتعادل في لقاء وحيد، وسجل هدفين.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام ريال مدريد (2017-2018 و 2021-2022).

ريال مدريد يحرم صلاح من الكرة الذهبية

وأشارت الصحيفة، أن محمد صلاح لم يخسر فقط نهائيين في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لكنه بالتأكيد كان سيحصل على الكرة الذهبية أو على الأقل كان سيصعد إلى منصة التتويج إذا فاز بأي من النهائيين ضد الميرنجي.

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