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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أورنچ مصر تعلن فتح باب التقدم للنسخة المحلية من مسابقة الشركات الناشئة

صدى البلد

أعلنت أورنچ مصر عن فتح باب التقدم أمام الشركات الناشئة المصرية للمشاركة في النسخة المحلية من مسابقة Orange Social Venture لعام 2023، تمهيدا لاختيار 3 مشروعات فائزة ستتأهل إلى المرحلة الدولية للمنافسة مع مشروعات من 16 دولة تعمل فيها شركة اورنچ  العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع فرص للحصول على جوائز يبلغ مجموعها 50 ألف يورو فضلا عن التمويلات الاستثمارية والدعم الفني والتدريب لمدة تصل إلى 9 أشهر.

وتستمر فعاليات النسخة المحلية من Orange Social Venture بداية من مرحلة التسجيل التي انطلقت في 13 مارس الجاري وتستمر حتى 21 مايو من نفس العام ليتم بعدها اختيار 3 شركات فائزة بالتأهل للمرحلة الدولية من المسابقة خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023.

والمسابقة مفتوحة للشركات الناشئة التي تستخدم التكنولوجيا لابتكار حلول وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في مصر، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والزراعة والتنمية المستدامة، مع أولوية خاصة في نسخة هذا العام الشركات التي لا تزال في مراحلها المبكرة أو المشروعات التي في طور النموذج الأولي.

يشار إلى أن المشروع الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية سيحصل على جائزة قيمتها 25 ألف يورو ويحصل صاحب المركز الثاني على 15 ألف يورو والمركز الثالث على 10 آلاف يورو.

كما تشهد المسابقة الدولية أيضا منح جائزة International Women’s Prize للعام الرابع على التوالي، وستخصص لمكافأة مشروع تقوده امرأة يتم اختيارها من بين جميع الشركات المشاركة في التصفيات النهائية الدولية.

ويوفر هذا الرابط https://poesam.orange.com/en جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والجداول الزمنية والتسجيل والمشاركة في المسابقة.

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