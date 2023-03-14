بشر أبو صالح يكشف سر اختفاء فرقة هوا دافي

قالمؤسس فرقة هوا دافي، إن هناك مشروع لإعادة غناء أغنية مغربية من التراث الشعبي المغربي، وهي الأغنية الأولى التي ستقوم الفرقة بغنائها بلهجة غير السورية.

وأضاف بشر أبو صالح، خلال لقائه عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ؛ أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأعمال الفنية المختلفة سواء كانت في تسجيل عدد من الأغاني الجديدة، أو إقامة مجموعة من الحفلات في عدد من الدول المختلفة.

وأكد بشر أبو صالح المطرب، أن الألبوم الأول للفرقة صدر في عام 2015، مشيرا إلى أن الفرقة قامت بتقديم عدد من الحفلات والجولات الفنية في مختلف دول العالم خلال السنوات الماضية.

وتابع أن أعضاء الفرقة متأثرين بعدد كبير من الخلفيات الموسيقية المختلفة و أهم عوامل نجاح الفرقة هو ذلك التنوع الذي يظهر في نوع الموسيقى الذي تقدمه "هوا دافي".