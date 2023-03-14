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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس سنة لعامل لحيازته فرد خرطوش في حلوان

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة عامل بالحبس سنة، لحيازته فرد خرطوش في حلوان.

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وكشف، أمر إحالة القضية رقم 396 لسنة 2021 جنايات التبين، أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص، كما أحرز ذخيرة خرطوش "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص في حلوان.

قسم شرطة حلوان

وأوضح مجر التحريات في أمر الإحالة، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة حيث علم بمكان تواجد المتهم فضبطه بمنطقة حلوان، وبتفتيشه عثر على سلاح ناري "فرد خرطوش" يحوي على طلقة داخله، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للسلاح الناري والطلقة بقصد الدفاع عن نفسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

حلوان محكمة جنايات القاهرة فرد خرطوش سلاح نارى فرد خرطوش قسم شرطة التبين

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