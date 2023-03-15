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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 5 متهمين بقضية طلائع حسم الثانية

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم  محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة  في القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

كما وجه لمتهمين آخرين خارج البلاد وداخل البلاد تهم التخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى طلائع حسم ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة طلائع حسم الثانية

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