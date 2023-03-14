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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 ملايين جنيه.. ضبط ساعات رولكس مهربة مع راكب فرنسي بمطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب  القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبي تم الاشتباه فى راكب فرنسى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين كثافات متماثله داخل حقائب الراكب.

 

بالعرض على أحمد حسن الحكش قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 9 ساعات مرقوم عليها رولكس أصلية تقدر قيمتهم بأكثر من 4 ملايين جنيه.

 

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 

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