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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لليوم الخامس على التوالي.. الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ينفذ ندوات للتوعية المائية

صدى البلد

نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة خلال اليوم الخامس للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه مارس ٢٠٢٣

وتطرقت أوجه التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية تفاعليه مع الاطفال بقصر ثقافة روض الفرج ، تم خلالها تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نفذ الفريق أنشطة توعوية متنوعة بمدرستي الشهيد باسم الإعدادية ومدرسة موسي ابن النصير الإبتدائية، وشملت الأنشطة حث الطلاب على أهمية كل نقطة مياه من خلال الأنشطة التفاعلية التي تم تنفيذها كمسرح العرائس وورش الرسم والتلوين.

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