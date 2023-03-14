عنف السلاح.. أول تعليق من بايدن بعد زيارته لمدينة مونتيري بارك

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن تغريدة جديدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بشأن زيارته لمدينة مونتيري بارك.

وكتب بايدن في التغريدة: أنا في مونتيري بارك لأحزن على مجتمع تأثر بإطلاق النار الجماعي هذا العام، لن أتوقف عن إجراءات منع عنف السلاح.

وأضاف بايدن: لقد وقعت على أكبر تشريع لسلامة امتلاك السلاح منذ عقود، واليوم سأوقع أمرًا تنفيذيًا يوجه حكومتي لتطبيقه.

ووجه بايدن بضرورة تحسن الدعم لعائلات الضحايا والناجين والمجتمعات المتأثرة لافتا الي تعزيز جهود الكونجرس لمنع انتشار الأسلحة النارية التي لا يمكن كشفها بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن بجانب تسريع إبلاغ سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية عن بيانات المقذوفات للقبض على الرماة المتكررين.

وتضمنت التغريدة إجراءات الرئيس بايدن الجديدة للحد من عنف السلاح ومنها تسريع تنفيذ قانون المجتمعات الأكثر أمانًا بين الحزبين.