وفقا للقانون| متى يتم قبول طلب براءة الاختراع.. وهل يجوز نقل ملكيتها؟

يختص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بتحديد آلية منح براءات الاختراع للمبدعين والمبتكرين، وأيضا الحقوق الخاصة فيما يخص الملفات المرتبطة بالتأليف والنشر، كما تضمن القانون أيضا ضوابط تسجيل العلامات التجارية وما هي الفئات التي لا ينطبق عليها مصطلح “ علامة تجارية”.

وفي هذا الصدد نصت المادة (20) علي انه لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة.

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة، وذلك طبقا للمادة (20).

ولفتت المادة (21) إلي إنه يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.