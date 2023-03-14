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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: كهربا سيسدد غرامة الزمالك في الحساب المحجوز عليه أوائل أبريل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سبب تأجيل الاعلان عن عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي من لجنة الانضباط، جاء بسبب آثار نتيجة فوز صن داونز الجنوب إفريقي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسوف يتم الإعلان عنها عقب مواجهة القطن الكاميروني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، اختار محمود كهربا ضمن القائمة الأولية للفراعنة، ولكن أحد المسؤولين من الاتحاد المصري، تواصل مع المدرب البرتغالي، وأبلغه بإيقاف اللاعب ولكن لم يستقر على استبعاده أو ضمه".

وأضاف أمير هشام: "كهربا سوف يتم وضع الغرامة الموقعة عليها لصالح الزمالك، في آخر أيام عقوبته في أوائل شهر أبريل، واللاعب سوف يضعها في حساب الزمالك المحجوز عليها من ممدوح عباس وهو الحساب المدرج في فيفا، وسوف يتم إبلاغ فيفا بدفع الغرامة".

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