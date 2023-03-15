تبدأ من مليون ريال ... إطلاق مزاد اللوحات المميزة الجديد بالسعودية 

يعشق العديد من الأشخاص اقتناء كل ما هو مميز ونادر ، لذلك يبحثون عن المزادات الخاصة للحصول على ما يريدون .



وانتشرت مؤخرا المزادات الالكترونية لتجد اقبالا جماهيرى كبير فى جميع بلدان الوطن العربيى ومنها المملكة العربية السعودية ، حيث اطلقت مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة بحرف ورقم أو حرفين ورقمين .

زاد اللوحات المميزة



وتُعد هذه الخدمة جديدة مُقدمة لأول مرة في السعودية، لتُلبي تطلعات قائدي المركبات الراغبين في الحصول على لوحات مميزة برقم وحرف أو رقمين وحرفين.



وبدأت فعاليات مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة على منصة ابشر ، بثلاث لوحات ، وهى :

- لوحة ط ١، تبدأ من مليون ريال سعودي

- لوحة ‏ع ٤، تبدأ من 500 ألف ريال سعودي

- لوحة ‏م م ٢٢، تبدأ من 200 ألف ريال سعودي



وللاشتراك فى المزادات الالكترونية القادمة ، عليك التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية والحصول على كلمة مرور لتسجيل الدخول ، و تأكد من سداد رسوم اشتراك المزاد الإلكتروني وذلك عن طريق خدمة الدفع الإلكترونية المتاحة عبر أبشر.



بالإضافة إلى ذلك يُسمح لمن لم يتم سداد المخالفات المرورية بالاشتراك في المزاد ، كما أنه يمكنك استرداد كامل قيمة رسوم المزاد التي قمت بدفعها.



ولم تعلن حتى اليوم منصة ابشر عن السعر النهائى للثلاث لوحات المميزة .