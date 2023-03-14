وليد سليمان ردا على مجاملته في الرخصة التدريبية: لا أهتم بالسوشيال ميديا

تحدث وليد سليمان، لاعب الأهلي المعتزل مؤخرا، عن الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة بعد ظهوره أثناء دراسته للحصول على إحدى الرخص التدريبية رغم اعتزاله من وقت قصير.

قال وليد سليمان في تصريحات لـ برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أهتم أو أتابع ما يُكتب على السوشيال ميديا، وأول مرة أعلم بوجودي على الترند، بسبب رخص التدريب".

وأضاف وليد سليمان: "أركز في عملي فقط، وأسعى للحصول على الدراسات الكافية، لبداية حياتي المهنية، بشكل سليم".

واختتم: "أحاول تحقيق أقصى استفادة من الدورة التدريبية التي نخوضها حاليا، بالتعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي".