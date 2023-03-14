عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشكيل فريق دولي.. مقترح روسي بشأن تفجير نورد ستريم ترفضه أوروبا |لماذا؟

تفجير خط غاز نورد
تفجير خط غاز نورد ستريم

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن روسيا دعت ألمانيا والدنمارك والسويد إلى تشكيل فرق تحقيق مشتركة بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع العام الماضي على خطوط أنابيب نورد ستريم، وطلبت أيضا حوارا سياسيا ومساعدة قانونية من تلك الدول، لكن تم رفض جميع هذه الطلبات.‏

‏وجاء ذلك في رسالة أرسلها الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.‏

‏وجاء في الرسالة، المرفقة بمراسلات روسيا مع ألمانيا والدنمارك والسويد بشأن حوادث نورد ستريم: "رفضت الدول الثلاثه مقترحات السلطات الروسية المختصة بشأن إنشاء فرق تحقيق مشتركة". 

وأوضح أن السويد على وجه الخصوص ذكرت أن سلطتها المختصة ليس لديها مصلحة في إنشاء فريق تحقيق مشترك في هذه القضية المحددة.‏

عثرنا على متفجرات قريبة منه.. بوتين يفجر مفاجأة بشأن تفجير نورد ستريم

بوتين: إصلاح خطوط غاز نورد ستريم يتطلب الوقت والمال

‏وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا طلبت معلومات ومساعدة قانونية من ألمانيا والدنمارك والسويد، ودعا تلك الدول إلى الدخول في حوار سياسي.‏

‏وأضاف المبعوث الروسي للأمم المتحدة، أن النداءات التي وجهها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بشأن مشاركة ممثلي السلطات التنفيذية الفيدرالية الروسية المختصة وشركة جازبروم لم تتلق أي ردود موثوقة من القيادة السياسية لهذه البلدان".‏

روسيا الأمم المتحدة المانيا الدنمارك السويد نورد ستريم خطوط أنابيب نورد ستريم فاسيلي نيبينزيا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

عثرنا على متفجرات قريبة منه.. بوتين يفجر مفاجأة بشأن تفجير نورد ستريم

بوتين: إصلاح خطوط غاز نورد ستريم يتطلب الوقت والمال

تصريحات خطيرة من بوتين بشأن تورط الولايات المتحدة في تفجير نورد ستريم

دليل جديد.. العثور على اليخت المستخدم في هجوم نورد ستريم

قرار عاجل من روسيا بعد العثور على أدلة جديدة بشأن تفجير نورد ستريم

السر عند واشنطن ولندن.. موسكو تشكك في وقوف أوكرانيا وراء تفجيرات نورد ستريم

الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير نورد ستريم

هل هجوم نورد ستريم نفذه كوماندوز تابع لـ كييف؟.. أوكرانيا تكشف الأمر

ترشيحاتنا

5 أهداف لهالاند..مانشستر سيتي يكتسح لايبزيج بسباعية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

جرام الذهب عيار 18 بـ 1,629 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر جوال تكنو Pop 6 في السعودية

سيارة أمريكية أكثر مبيعا فى الإمارات .. تقارير توضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

فوائد كتابة القرآن للأطفال .. تثبت الحفظ وتوصل المعنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. أول تعليق من منتظر الزيدي بعد 15 عاما

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

خطر على الصحة.. طبيب يحذر من تناول العصائر الملونة في رمضان

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ