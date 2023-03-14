تشكيل فريق دولي.. مقترح روسي بشأن تفجير نورد ستريم ترفضه أوروبا |لماذا؟

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن روسيا دعت ألمانيا والدنمارك والسويد إلى تشكيل فرق تحقيق مشتركة بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع العام الماضي على خطوط أنابيب نورد ستريم، وطلبت أيضا حوارا سياسيا ومساعدة قانونية من تلك الدول، لكن تم رفض جميع هذه الطلبات.‏

‏وجاء ذلك في رسالة أرسلها الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.‏

‏وجاء في الرسالة، المرفقة بمراسلات روسيا مع ألمانيا والدنمارك والسويد بشأن حوادث نورد ستريم: "رفضت الدول الثلاثه مقترحات السلطات الروسية المختصة بشأن إنشاء فرق تحقيق مشتركة".

وأوضح أن السويد على وجه الخصوص ذكرت أن سلطتها المختصة ليس لديها مصلحة في إنشاء فريق تحقيق مشترك في هذه القضية المحددة.‏

‏وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا طلبت معلومات ومساعدة قانونية من ألمانيا والدنمارك والسويد، ودعا تلك الدول إلى الدخول في حوار سياسي.‏

‏وأضاف المبعوث الروسي للأمم المتحدة، أن النداءات التي وجهها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بشأن مشاركة ممثلي السلطات التنفيذية الفيدرالية الروسية المختصة وشركة جازبروم لم تتلق أي ردود موثوقة من القيادة السياسية لهذه البلدان".‏