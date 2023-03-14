مطالب الأسرة الصحفية من خالد ميري المرشح على مقعد النقيب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن مطالب الأسرة الصحفية من الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين.



وخلال التقرير قال الكاتب الصحفي محمد صبري، إن نتمنى أن يكون هناك حرص من الزملاء على الحضور لانتخابات النقابة المقبلة، وعلى كل واحد قلع عباء المؤسسة التابع لها، والتفكير بحكمة عن الشخص الذي يخدم الصحفيين.



وأضاف عصام أبو النجا رئيس تحرير جريدة الأمة، إن أطالب نقيب الصحفيين أن يكون رجلا معتدلا، والمؤيد والمعارض مع النظام وليس ضد النظام، ولكنه لديه وجهة نظر.

وتابع أحمد جلال عيسى، نريد نقيبا يستطيع إيصال صوت الصحفيين للدولة ونحتاج نقيبا غير تقليدي كون المرحلة الحالية مختلفة وفي غاية الصعوبة.



وأضاف الكاتب الصحفي على الفاتح، أن لدينا متنافسين لديهم تجارب سابقة، مطلوب من النقيب المقبل التواصل والقدرة في هذا الأمر مع الصحفيين.



وأشار حسام راضي، إلى أنه مطلوب من النقيب المقبل فتح ملفات هامة ومنها الخدمات وخلال السنوات الماضية كان هناك ركود في بعض الملفات الهامة.



وأكمل حمادة سليم، نريد نقيبا يقدر مشاكل وأمور الصحفيين عموما وظروفهم الاجتماعية والمادية ومناقشة قضايا الصحفيين.

تقديم الخدمات النقابية



وقال محمد عمارة رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الصحفي يختار النقيب القادر على تقديم الخدمات النقابية والارتقاء بها، ومهنة الصحافة البحث عن المتاعب، والصحفي أهم قضايه قضايا الوطن.



وأشار عبد الحميد عرقسوس، إلى أن بدل طبيعى العمل مشكلة تحتاج لحل، متابعا أن بعض الصحفيين يعانون هذه المشكلة.



وتابع الكاتب الصحفي فتحي حسين، أن الصحفيين ينتظرون خدمات كثيرة في كل الملفات ومنها العلاج والبدل، ونطالب النقيب الاهتمام بأزمات الصحفيين وقضايا الصحفيين والبدل.



وقال الكاتب الصحفي محمد عمر، إننا نريد نقيبا للصحفين، أبا للصحفيين، ونريد أن يكون النقيب متواجدا.



وتابع الكاتب الصحفي ناصر حسين، أن الصحافة الورقية لم تعد كما كانت وهناك بطالة بين الصحفيين.



وأكدت الكاتبة الصحفية عبير تقبية، أنه لا بد أن يكون رجل دولة من أجل أن يستطيع التعامل مع الدولة وقريب من كل الصحفين.



وتابع الكاتب الصحفي عماد العطا، أننا نريد من النقيب الجديد فتح ملف البدل والمعاشات والتأمينات للصحفيين الحزبيين.



وأكد الكاتب الصحفي عاطف السيد، أننا نريد نقيبا يستطيع حماية النقابة والمهنة، ويدعم الدولة المصرية بكل ما أوتى من قوة وأكثر دعما للزملاء الصحفيين.



وتابع الكاتب الصحفي موسى حسين، أن النقيب لا بد أن تكون له شخصية قوية وله دور هام وهو نسر النقابة، وهو الرمز للصحفيين، ولا بد أن يكون لديه القبول ومكانة وكاتب محترم.







