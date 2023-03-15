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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في القضايا الأمنية والاقتصادية والعسكرية

الكونجرس الأمريكي يشيد بقوة الشراكة المغربية مع الولايات المتحدة

أمريكا والمغرب
أمريكا والمغرب

 أشاد وفد من الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء بقوة الشراكة المغربية الأمريكية خاصة على مستوى القضايا الأمنية والاقتصادية والعسكرية، مشيرين إلى العلاقات التي تجمع الرباط بواشنطن.
وأعرب الوفد في تصريحات صحفية، عقب لقائهم برئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي في الرباط، عن أملهم في تعزيز هذه الشراكة مستقبلا، مبرزين دور المغرب الريادي في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد عضو الكونجرس عن (كاليفورنيا)، سالود كارباخال، قوة الشراكة المغربية الأمريكية، لاسيما المتعلقة بالمجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية ، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة مستقبلا.
وقال كاربخال: "العالم يواجه العديد من التحديات المستقبلية، على غرار تغير المناخ، وأن بلاده تتقاسم الكثير من الآراء حول سبل حل هذه الإشكالية، وذلك بفضل الطاقات المتجددة".
من جانبه، نوه عضو الكونجرس عن (نيويورك)، أدريانو إسبايلات، بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، مؤكدا استعداده لمواصلة التعاون الثنائي مع المغرب التي تعتبر شريكا عريقا للولايات المتحدة.
وأشادت عضو الكونجرس عن (تكساس)، سيلفيا جارسيا، بالمستوى المتميز للعلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، مضيفة أن "زيارة الوفد الأمريكي تأتي في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية هذه العلاقات التي نقدرها".

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