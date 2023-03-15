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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان: مستحيل أتجوز على مراتي.. وجعفر العمدة سيتخطى الأسطورة والبرنس

محمد رمضان
محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي، وتحدث رمضان عن كواليس مسلسل جعفر العمدة.

انتظروا مفاجأة.. محمد رمضان: عمري ما هوقف مسلسل عشان غرض شخصي

محمد رمضان: جعفر العمدة متعدد الزوجات.. ومستحيل أعمل كده في الحقيقة

 

جعفر العمدة

وقال محمد رمضان :" جعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة ينتمي لحي السيدة زينب ، وجعفر العمدة لديه أصل ولم يخرج من جلباب والده ولديه أخطاء ، المميز في شخصية جعفر أنه يتدارك أي خطأ يقع فيه ".

 

 وتابع محمد رمضان: "حبيت شخصية جعفر العمدة وأقوم بتجسيد شخصية أكبر مني في السن بعشرين سنة وده تحدي كبير ليا".

 

 

 وأكمل محمد رمضان: “أركز في تفاصيل حركة جعفر العمدة خاصة وأنه كبير في السن والحركة الخاصة به تكون أبطأ”، مضيفا:" جعفر العمدة  ورث كل شيء من ثقافة والده ".

 

متعدد الزوجات 

 وأضاف محمد رمضان:"  جعفر العمدة  ورث من والده تعدد الزوجات"، مضيفا:"  كل زوجة تزوجها جعفر العمدة بها صفات إيجابية يحبها جعفر العمدة ".

 

 وتابع محمد رمضان :" مستحيل أتزوج على مراتي في الحقيقة، مثلما فعل جعفر العمدة في المسلسل".

 

 وأكمل محمد رمضان :"  المنافسة عظيمة في رمضان والمستفيد النهائي هو الجمهور وكافة الممثلين يعملون من أجل الحصول على رضا الجمهور ".

وقال محمد رمضان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي": "معيار نجاح المسلسل  هي كيفية تفاعل الجمهور مع المسلسل".

 

 وأضاف محمد رمضان: أرقام ونسب المشاهدات على القنوات ومواقع التواصل الإجتماعي من معايير نجاح المسلسل ".

 

 وتابع محمد رمضان :"   عمري ما هوقف مسلسل جمهوري مستنيه عشان غرض شخصي “، مضيفا:”  بجهز لمسلسل خارج السباق الرمضاني لإحدى المنصات وسيكون عبارة عن سبع حلقات فقط ".

 

وأكمل محمد رمضان:"  لو جالي فيلم ومسلسل وأغنية في نفس الوقت هعمل التلاتة، انا بحب شغلي وطول الوقت بحب الشغل ".

ثقة في الله نجاح 

وقال محمد رمضان : "حريص على إسعاد الجمهور في أي مسلسل أشارك فيه" مضيفا:" ثقة في الله جعفر العمدة سوف يتخطى نجاح مسلسلي الأسطورة والبرنس".

 وتابع محمد رمضان: "أكثر لقب أقرب لي هو محمد رمضان وليس الأسطورة أو البرنس أو أي شيء آخر لأن محمد رمضان هو الأسطورة والبرنس ونمبر وان".

 

وأردف محمد رمضان: "مسلسل جعفر العمدة دسم وبه مشاهد ردرامية كثيرة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

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