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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مستوى الجمهورية

محافظ الدقهلية: فوز مركزي المنصورة وأجا بالمركزين الأول والثاني في جائزة التميز الحكومي

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية  عن فوز كلا من مركزي المنصورة واجا بمحافظة الدقهلية بجائزة التميز الحكومي علي مستوي الجمهورية.
وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية علي رعايته الكريمة للجائزة كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الوزراء لمتابعته المتميزة لأعمال المسابقة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق المسابقة أهدافها المرجوة على مستوي الدولة المصرية. 

 كما وجه " مختار" الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لجهودها الكبيرة في هذه المسابقة علي مستوي الدولة.. 
وقرر محافظ الدقهلية إقامة احتفالية بديوان عام المحافظة لتكريم المركزين الفائزين بمحافظة الدقهلية وذلك علي المستوي المؤسسي والمستوي الفردي والوحدات الخدمية وذلك بمنحهم شهادات التقدير والميداليات ودروع المحافظة تقديرا لهم .. 
وأكد " مختار" أن الدقهلية دائما تفتخر بقيادتها المتميزين وأشار إلى أنه يتطلع ان تكون هناك قيادات أخري تحقق المزيد من النجاح الذي ينعكس بالتاكيد  على تحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

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