بيت الزكاة المصرى: تنظيم مبادرة "تيسير الزواج" لتوزيع أجهزة كهربائية لـ150عروسة بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى بإشراف من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.

جاء ذلك بمناسبة قيام بيت الزكاة والصدقات المصرى بتنظيم قافلة مبادرة " تيسير الزواج " بنادى أسوان الرياضى ، والتي تضمنت توزيع أجهزة كهربائية حديثة وسلع معمرة منزلية على 150 عروسة من بنات القرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على القرى لتوزيع كوبونات صرف كراتين تضم مواد غذائية وأساسية ، بجانب البطاطين والألحفة.

بيت الزكاة

ويأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية ، والأزمة الاقتصادية العالمية.

وقد حضر الفعاليات الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ، ووزيرة الإستثمار والتعاون الدولي السابقة ، وأيضاً أبو الحسن الشاذلى أمين الصندوق ، وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.

الأزهر الشريف

وفى نفس السياق ثمن محافظ أسوان جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة الى الله ونشر الفكر الوسطى ، بجانب إطلاق مبادرة " لتسكنوا إليها " التي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج ، بالإضافة إلى دوره المجتمعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والمناطق الشعبية.

المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذه القوافل للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء .

وكان قد تم تنظيم حملات توعية ونظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وهم المشروع السويسرى " برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية ، ووزارة التنمية المحلية و الأزهر الشريف ، والكنيسة و الأوقاف ، و التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والصحة والتضامن الإجتماعى ، علاوة على جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقال يحيى أبو زيد بأن ذلك ياتى ضمن الخطة القومية لترشيد إستهلاك المياه والذى تضمن قيام فرق توعية من الشركة لإستقصاء الرأى وقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من الشركة ووصولها بالجودة المنشودة.