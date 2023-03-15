بدعم بنك الاستثمار الأوروبي.. أوكرانيا تنشئ 10 مصانع لإنتاج الميثان الحيوي خلال عامين

أعلنت أوكرانيا أنها تعتزم بناء خمسة مصانع لإنتاج الميثان الحيوي بحلول نهاية عام 2023، ونفس العدد في عام 2024، بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي.

ونقلت "دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية" عن رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الزراعية والأراضي أولكسندر هايدو قوله إن بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لتخصيص 50 مليون دولار لدعم المعالجة الزراعية وتطوير الميثان الحيوي وإنتاج الإيثانول الحيوي خلال العام الحالي، مضيفا أنه يمكن توليد معظم الميثان الحيوي في أوكرانيا من قش محاصيل الحبوب وسيقان الذرة التي تبقى في الحقول بعد الحصاد.

وأضاف هايدو أن إنتاج الميثان الحيوي يمكن أن يساعد في استبدال عملية استيراد الغاز وتحسين عملية تصدير الوقود المنتج.

كما أشار إلى أن أوكرانيا تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في أوروبا، لذلك فإن إمكانية إنتاج الميثان الحيوي لديها ممتازة، موضحا أن إنتاج الغاز الحيوي من المنتجات الزراعية هو خطوة نحو استقلال الطاقة في أوكرانيا.