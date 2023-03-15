السحب والحرمان منها.. تعديلات جديدة تخص الجنسية الروسية المكتسبة

كشف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي تسلمته اللجنة ومنها الحرمان من الجنسية المكتسبة.

وأوضح زاتولين في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة يأتي في حالة الخيانة وتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.

ولفت: “هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك”.

ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.

ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.