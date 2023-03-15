عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السحب والحرمان منها.. تعديلات جديدة تخص الجنسية الروسية المكتسبة

علم روسيا
علم روسيا

كشف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، أنه يوجد تعديلات على قانون "الجنسية" الروسي، الذي تسلمته اللجنة ومنها الحرمان من الجنسية المكتسبة.

وأوضح زاتولين في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة يأتي في حالة الخيانة وتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.

ولفت: “هناك مثل هذه التعديلات.. مرتبطة بانتهاكات القانون وخيانة الوطن، هذا مرتبط الآن بالأنشطة المتعلقة بتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة.. مثل هذه الأشياء متوفرة هناك”.

ونص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في أبريل 2022، على الحرمان من الجنسية بسبب أنشطة إرهابية، وجرائم خطيرة ضد الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وتزوير الوثائق، أو بإرادة مواطن.

ويسمح مشروع القانون أيضًا بتخفيض متطلبات الأشخاص عند الحصول على الجنسية الروسية، فضلاً عن توسيع صلاحيات الرئيس لتحديد فئة الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط.

الجنسية الحصول على الجنسية الحرمان من الجنسية خيانة الوطن الجنسية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ترشيحاتنا

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في الإمارات

كلاكيت عاشر مرة|أسامة نبيه يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل.. وكارتيرون مرفوض

السحب والحرمان منها.. تعديلات جديدة تخص الجنسية الروسية المكتسبة

خبير بترولى: وفرنا 20 مليار دولار سنويا بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

جلسات علاج كيماوي.. دينا حايك تعلن تفاصيل تعافيها من سرطان الثدي

ما دليل تحريم الحسد من القرآن والسنة؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ