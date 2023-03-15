فعلها فورا .. إعدادات في آيفون تمنحك أفضل تجربة استخدام

يحتوي نظام التشغيل iOS في هواتف آيفون على العديد من الميزات التي قد لا يعرفها الكثيرون من المستخدمين، حيث يمكن استخدام ميزة معينة للحفاظ على عمر البطارية الخاصة بك، كما يمكن لميزة أخرى أن تقوم بإلغاء تشويش شاشتك الرئيسية.

وبحسب موقع CNET فإن هناك عدد من الميزات الموجودة على هواتف آيفون والتي يجب على جميع المستخدمين تفعيلها للحصول على تجربة أفضل وأيضا لتوفير الوقت والجهد.

منع التطبيقات من تتبع موقعك الدقيق



وتتطلب تطبيقات مثل Google Maps وغيرها موقعك الدقيق لتوصيل الطعام إلى الموقع الصحيح أو توجيهك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، ولكن لا تحتاج جميع التطبيقات إلى معرفة مكانك بدقة في كل لحظة.

ويمكنك بسهولة منع أي تطبيق من تتبع موقعك الدقيق. في تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق الموقع، وقم بإيقاف تشغيل الموقع الدقيق، ولن يعرف أي تطبيق مع إيقاف تشغيل الموقع الدقيق موقعك التقريبي إلا على بعد أميال قليلة.

إعادة تنبيهات المكالمات الواردة بملء الشاشة



إذا تم إلغاء قفل آيفون الخاص بك وتلقيت مكالمة هاتفية ، فسيظهر إشعار على شكل شعار أعلى الشاشة ، مع صورة واسم الشخص المتصل ، وخيارات التقاط المكالمة أو رفضها، ولكن هذه اللافتة لم تكن موجودة دائمًا، وقبل iOS 14 ، كانت شاشة المكالمات الواردة تستحوذ على شاشتك بالكامل عندما يكون الهاتف مفتوحًا وقيد الاستخدام.

عندما ظهر الشعار ، كان تغييرًا مرحبًا به بالنسبة للكثيرين ، لأنه أكثر سرية ويسمح لك بالاستمرار في استخدام هاتفك أثناء تلقي مكالمة، ومع ذلك ، إذا لم تكن من كبار المعجبين بالراية لأي سبب من الأسباب وترغب في العودة إلى التنبيه الذي يجذب الانتباه بملء الشاشة ، فانتقل إلى الإعدادات ثم الهاتف ثم المكالمات الواردة وانقر فوق ملء الشاشة.

منع التطبيقات من جعل شاشتك مزدحمة



مكتبة التطبيقات هي مكان يمكنك من خلاله العثور على جميع تطبيقاتك والوصول إليها بسرعة، وأثناء وجود التطبيقات ، تظهر أيضًا جميع التطبيقات التي تم تنزيلها حديثًا على شاشتك الرئيسية، قد لا تكون هذه مشكلة إذا قمت بتنزيل التطبيقات باعتدال ، ولكن إذا كنت تقوم بتثبيت تطبيقات جديدة على أساس ثابت ، فيمكن أن تؤدي إلى تشويش شاشتك الرئيسية بسرعة.

ولإيقاف ظهور التطبيقات التي تم تنزيلها على شاشتك الرئيسية ، انتقل إلى الإعدادات ثم الشاشة الرئيسية وحدد مكتبة التطبيقات فقط. إذا كنت ترغب في العثور على التطبيق ، فسيتعين عليك التمرير إلى اليسار على شاشتك الرئيسية حتى تصل إلى مكتبة التطبيقات.

افتح هاتفك وأنت ترتدي كمامة طبية



وأحد الجوانب المحبطة لارتداء الكمامة هو عدم القدرة على فتح هاتفك الآيفون باستخدام تقنية Face ID ، ولديك الآن خيار تشغيل ميزة فتح الوجه التي تجعل من السهل فتح آيفون عندما ترتدي قناعًا للوجه، وقبل التحديث ، لا يمكنك فتح قفل آيفون إلا إذا كنت تمتلك Apple Watch.

لإلغاء قفل آيفون الخاص بك باستخدام Apple Watch ، افتح تطبيق الإعدادات ثم افتح خيار Face ID ورمز المرور، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تجد قسم Unlock with Apple Watch حيث يمكنك تشغيل الميزة لأي ساعات مرتبطة بهاتفك.

وإذا كان لديك هاتف آيفون من طراز iPhone 12 أو iPhone 13 يعمل بنظام iOS 15.4 أو إصدار أحدث ، فيمكنك فتح قفل آيفون أثناء ارتداء قناع بدون Apple Watch، وانتقل إلى تطبيق الإعدادات وافتح Face ID ورمز المرور، ومن هناك ، يمكنك تبديل Face ID باستخدام قناع واختيار Face ID With a Mask.