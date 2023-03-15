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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط المسيرة الأمريكية .. بريطانيا تحذر روسيا

علم بريطانيا
علم بريطانيا

طالب وزير الدفاع البريطاني بن والاس، روسيا باحترام المجال الجوي الدولي، وذلك في رده على سقوط مسيرة أمريكية قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطمها بالبحر الأسود أمس الثلاثاء.

وقال والاس لوكالة "رويترز" خلال معرض "دي.إس.إي.آي" اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: “الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت في وقت سابق أن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-27 " اعترضت وضربت مروحة طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز "أم كيو-9" اليوم، مما تسبب في تحطمها في البحر الأسود ، في أول حادثة من نوعها منذ بداية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، منذ أكثر من عام.

من جانبه، نفى الجيش الروسي، التسبب في إسقاط طائرة استخبارات ومراقبة أمريكية مسيرة من طراز أم كيو-9 فوق البحر الأسود.

وزارة الدفاع الأمريكية وزير الدفاع البريطاني روسيا المجال الجوي الدولي

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