هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية اضطراريًا بمطار هيثرو بلندن

أعلنت سلطات مطار هيثرو في لندن أن طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية كانت متجهة من مطار روما إلى مطار جون كيندي في الولايات المتحدة، هبطت اضطراريًا بالمطار.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أنه لم يتم تحديد السبب وراء الهبوط الاضطراري حيث يتم التواصل مع سلطات مطار هيثرو لاستبيان الموقف.

وأفادت بأن الطائرة هبطت بنجاح دون خسائر.