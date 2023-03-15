الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسه

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي عن إقامة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس الاتحاد المصري الذي تأسس عام 1983.

وأكد الشاذلي أن الاحتفالية ستشهد تكريم رموز ورؤساء الاتحاد السابقين وكذلك الرياضيين ممن أثروا رياضة السباحة بالزعانف ورفعوا علم مصر في المحافل الدولية.

وقال "الشاذلي" إن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تأسس في عام 1983 وبعد نصر أكتوبر كان لابد من تواجد كيان رياضي في سيناء للتنسيق والإشراف على رياضة الغوص والإنقاذ والأنشطة الرياضية المختلفة التي وجدت منتشرة سياحياً ورياضياً في هذه المنطقة، موضحا أن الاتحاد المصري انضم للاتحاد الدولي إلى الاتحاد الدولي للإنقاذ في نفس العام ثم الاتحاد الدولي للغوص CMAS.