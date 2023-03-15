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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا والهند تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

أرمينيا والهند ـ
أرمينيا والهند ـ أرشيفية

التقى رئيس البرلمان الأرميني آلين سيمونيان بنظيره الهندي شري أوم بيرلا، في إطار الدورة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.
وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس النواب الأرميني، في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس"، أنه تمت مناقشة أولويات التعاون على المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف بين البلدين.
وسلط الجانبان الضوء على تعميق وتعزيز العلاقات البرلمانية الدولية باعتباره اتجاهًا مهمًا لسياسة أرمينيا الخارجية، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن سيمونيان أعرب عن تطلعه لإنشاء مجموعة الصداقة مع أرمينيا في برلمان الهند.. موضحًا: "أن أرمينيا مهتمة بتطوير التعاون متبادل المنفعة في اتجاهات مختلفة، تشمل الدفاع والتجارة والنقل والاتصالات والصحة والزراعة والثقافة والعلوم والتعليم والمعلومات والتقنيات العالية والسياحة وغيرها من المجالات".
كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن في المنطقة، والأزمة الناتجة عن إغلاق ممر لاتشين وضرورة حلها، وفقا للبيان. 
كما أعرب عن تقدير أرمينيا البالغ لموقف وزارة خارجية الهند بأنه أكد ضرورة انسحاب الجيش الأذري من الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا.

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