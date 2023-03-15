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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

طقس الأربعاء| تساقط أمطار على هذه المناطق.. وموعد انتهاء حالة التقلبات الجوية

الأرصاد تعلن حالة
الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 مارس

أوضحت الأرصاد الجوية موعد تحسن حالة الطقس بعد أن شهدت البلاد انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح وأتربة وأمطار من متوسطة الي غزيرة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح. 

تقلبات جوية 

أجواء متقلبة وعدم استقرار

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، ومن المتوقع أن تشهد بعض المحافظات تساقط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على أغلب المناطق.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها، إن الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تشهد شبورة مائية، والتي تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون دافئ على جنوب الصعيد، بينما تسود الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه سيكون هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، وذلك على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب محافظات مصر خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما يكون هناك شبورة في الصباح على السواحل الشمالية الغربية، مع عدم وجود فرص لتساقط الأمطار بينما يكون هناك نشاطا للرياح بسرعة 30 كم|س، وجو غائم جزئيا.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 19 مارس 2023، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

بيان الهيئة العامة للأرصاد 

تقلبات جوية ونشاط للرياح

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية أثناء سقوط الأمطار، وعدم تخفيف الملابس لا سيما خلال فترات الليل.

وناشدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات توخي الحذر أثناء السير اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شرم الشيخ والغردقة ومحافظة البحر الأحمر، كونها ستشهد سيولا تؤثر على بعض الأعمال اليومية.

وفي هذا الصدد، طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بخصوص حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، نافيا وقوع أي أمطار شديدة منتصف الأسبوع المقبل، وفق بعض الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر منصات السوشيال ميديا.

وأوضح شاهين، خلال تصريحات خاصة له ـ أن الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح من درجتين حتى 3 درجات لتصل إلى 26 درجة، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع: من المتوقع أن يكون الطقس صباحا مائل للبرودة إلى بارد، ودافئ منتصف اليوم، وبارد ليلا ولطيف"، متابعاِ:"مع منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك بعض التقلبات الجوية، وتنشط الرياح في بعض الأماكن".

واستطرد: تشهد البلاد خلال هذه الفترة، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، كما تشهد البلاد ظاهرة الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ".

الدكتور محمود شاهين 

استمرار انخفاض درجات الحرارة 

ومن جانبه، أعلنت الدكتورة منار غانم ،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة بشأن موعد تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت "غانم"، خلال تصريحات خاصة لها، أن العظمى على محافظة القاهرة اليوم الأربعاء تبلغ 21 درجة مئوية، متابعة أن الأجواء ستكون شتوية، ويستمر انخفاض درجات الحرارة، وتقل سرعة الرياح.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية المائية على الطرق السريعة وعلينا الحذر منها مع الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأكدت أن فرص الأمطار ستقل اليوم والصغرى 12 درجة مئوية الليلة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 مارس 

  • القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة
  • الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة
  • مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة
  • سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
  • قنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة
  • أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.
الدكتورة منار غانم
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