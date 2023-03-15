سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

استمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع بداية العمل بالبنوك المصرية، دون أي تغيير يذكر منذ مطلع الأسبوع الجاري

وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



أعلى سعر



وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك حوالي 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.



متوسط سعر الدولار



بلغ متوسط سعر الدولار في معظم بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بلوم ، المشرق، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي".



أقل سعر



بلغ أقل سعر دولار في البنوك حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

تمكين المرأة

وقال خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يولي اهتماما بتمكين المرأة من خلال تيسر عمليات فتح الحسابات والخدمات البنكية المتخصصة المقدمة لجميع الشرائح من النساء سواء المطلقات أو الحوامل أو حديثات الولادة.

جاء خلال إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر الدولية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة (NCW) وشريك البرنامج المركز المصري لبحوث الرأي العام ، "بصيرة".

أوضح أن تلك الإجراءات ساعدت علي تيسير دخول النساء للقطاع الرسمي وشمولهن بالرعاية و التوسع في إصدار بطاقات الدفع المقدم"ميزة".

ذكر أن البنك المركزي نجح في تيسير البيئة التشريعية والتنظيمية لعمليات دمج الفئات الأولي بالرعاية للسوق الرسمي من خلال التيسير في إصدار البطاقات وشمولهم بالخدمات التي تمثل اولوية .

وأشار إلي أن البنك المركزي عزز من عمليات تمكين المرأة من خلال توفير برامج متنوعة الإقراض و تأجيل الأقساط لترتفع نسبة للمرأة العاملة في السوق المالي و المجتمع المدني الي 32مليون امرأة، مشيرا إلي وجود شراكة مستمرة مع المجلس القومي للمرأة لتحديد احتياجات النساء و توفير الفرص خصوصا في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعظيم سبل المستفيدات من البرامج والخدمات الرقمية