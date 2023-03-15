عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع بداية العمل بالبنوك المصرية، دون أي تغيير يذكر  منذ مطلع الأسبوع الجاري

وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 مارس

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مارس


أعلى سعر


وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك حوالي 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار في معظم بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بلوم ، المشرق، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي".


أقل سعر 


بلغ أقل سعر دولار في البنوك حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

تمكين المرأة

 

وقال خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يولي اهتماما بتمكين المرأة من خلال تيسر عمليات فتح الحسابات والخدمات البنكية المتخصصة المقدمة لجميع الشرائح من النساء سواء المطلقات أو الحوامل أو حديثات الولادة.

جاء خلال إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر الدولية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة (NCW) وشريك البرنامج المركز المصري لبحوث الرأي العام ، "بصيرة".

أوضح أن تلك الإجراءات ساعدت علي تيسير دخول النساء للقطاع الرسمي وشمولهن بالرعاية و  التوسع في إصدار بطاقات الدفع المقدم"ميزة".

ذكر أن البنك المركزي نجح في تيسير البيئة التشريعية والتنظيمية لعمليات دمج الفئات الأولي بالرعاية للسوق الرسمي من خلال التيسير في إصدار البطاقات وشمولهم بالخدمات التي تمثل اولوية .

وأشار إلي أن البنك المركزي عزز من عمليات تمكين المرأة من خلال توفير برامج متنوعة الإقراض و تأجيل الأقساط لترتفع نسبة للمرأة العاملة في السوق المالي و المجتمع المدني  الي 32مليون امرأة، مشيرا إلي وجود شراكة مستمرة مع المجلس القومي للمرأة لتحديد احتياجات النساء و توفير الفرص خصوصا في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعظيم سبل المستفيدات من البرامج والخدمات الرقمية 

 

سعر الدولار أمام الجنيه البنوك المصرية متوسط سعر الدولار البنك المركزي المصري بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

موضوعات متعلقة

تحرك جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

السيسي يشهد اليوم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

التضخم يهدد أمريكا.. والدولة تتخذ إجراءات آمنة تعمل على جذب العملة الصعبة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام عيني والدهم في السعودية| شاهد

5 ساعات فقط.. السعودية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان|تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ