الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي يُطلقون تحالفًا رقميًا جديدًا

أطلق الاتحاد الأوروبي وشركاءه في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحالفًا رقميًا جديدًا بهدف تعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات عديدة.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي اليوم /الأربعاء/، بعد الإعلان عن التحالف من العاصمة الكولومبية /بوجوتا/؛ حيث ذكر أن التحالف سيحظى بدعم أولي قدره 145 مليون يورو من برنامج فريق أوروبا، التابع للمفوضية، بما في ذلك 50 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز التعاون الرقمي بين المنطقتين.



وأضاف البيان: "إن التحالف الجديد يهدف إلى تعزيز تطوير بنى تحتية رقمية آمنة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان على أساس إطار عمل قائم على القيم، مما يضمن بيئة تمكين ديمقراطية وشفافة تركز بقوة على الخصوصية والحقوق الرقمية. وهو يعد أول شراكة رقمية عابرة للقارات يتم الاتفاق عليها بين المنطقتين في إطار استراتيجية البوابة العالمية أو "جلوبال جيت واي".



وتابع: "إن رئاسة كولومبيا لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي من أعلنت عن التحالف في حدث رفيع المستوى شاركت فيه نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر والرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثلون من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي".



وأردف البيان: إن هذا التحالف سيُوفر منتدى للحوار المنتظم رفيع المستوى والتعاون بشأن الموضوعات ذات الأولوية. وسيعمل الجانبان معًا في المجالات الرقمية الحاسمة مثل البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتنمية المهارات والتكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار ورقمنة الخدمات العامة، بالإضافة إلى بيانات مراقبة الأرض وتطبيقات وخدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية".

