الصين تعلن دعمها لدول القرن الإفريقي لحل الخلافات وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة

أعلن المبعوث الخاص لشؤون القرن الإفريقي بوزارة الخارجية الصينية شيويه بينغ، دعم الصين لدول القرن الإفريقي لحل الخلافات بشكل مستقل عبر الحوار والتشاور لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.



وأوضح في تصريح له اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، أن بلاده على قناعة بأن مفتاح تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار على المدى الطويل في القرن الإفريقي هو القضاء على الألعاب الجيوسياسية الناشئة من خارج المنطقة والتركيز على التحديات الثلاثية للأمن والتنمية والحوكمة في المنطقة، مضيفا أنه بفضل الجهود المنسقة لجميع الأطراف المعنية، أسفرت المحادثات بين السعودية وإيران في بكين عن نتائج مهمة، مشيرا إلى أن السعودية وإيران حددتا خارطة طريق وجدولا زمنيا لتحسين العلاقات بينهما، ما وفر أساسا متينا لتعاونهما وفتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية.



وقال إن الحوار والاتفاق يقدمان مثالا ممتازا لكيفية حل دول المنطقة النزاعات والخلافات وتحقيق علاقات حسن جوار وصداقة من خلال الحوار والتشاور، مبينا أن الصين خلال العام الماضي، عملت مع دول المنطقة لتعزيز النتائج المبكرة للنظرة المستقبلية.



وأضاف المبعوث الخاص أن مؤتمر السلام الأول في القرن الإفريقي اعتمد بيانا مشتركا وخطة عمل تجسد العديد من نقاط التوافق الحيوية بشأن حل القضايا الإقليمية بشكل مستقل من خلال الحوار والمفاوضات وتسريع التكامل الإقليمي.



وأكد استعداد الصين للعمل مع دول المنطقة للمساهمة في التنمية الإقليمية السلمية وبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وإفريقيا من خلال تنفيذ مبادرة النظرة المستقبلية.



