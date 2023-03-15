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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تحصد جوائز مصر للتميز الحكومي 2022

صدى البلد

حصدت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة لعام 2022، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسماء الفائزين خلال فعالية حفل توزيع الجوائز الذي نظم تحت رعاية السيد  رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة مريم الحمادي وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة.

فى جوائز التميز المؤسسى عن فئة مكاتب التأھيل الاجتماعي فاز مكتب تأھيل سوھاج بمحافظة سوھاج بالمركز الثالث، وتسلم الجائزة محمد محمود أحمد، كما فاز بالمركز الثاني مكتب تأھيل الزرقا بمحافظة دمياط، وتسلمت الجائزة أمانى شعبان المنجي، كما فاز بالمركز الأول مكتب تأھيل حلوان بمحافظة القاھرة، وتسلمت الجائزة إيمان زينو حساني.

وعن جوائز التميز الفردى تصدر أحمد محمود روميش المشرف علي قطاع الائتمان ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المركز الأول عن فئة القيادات المتميزة.

من جانبها حرصت، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة لعام 2022 م، مؤكدة أن فوز الزملاء بهذه الجائزة سيكون دافعا لبقية العاملين كي يحذوا حذوهم فيما هو قادم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بها يسعون دائما إلى تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها كي يحصلوا عليها في سهولة ويسر.

ومن جانبه أكد محمد محمود أحمد مدير مكتب تأهيل سوهاج أن المكتب يفوز للعام الثانى على التوالى فى الجائزة، ويقدم المكتب خدماته  لمركز وبندر ومدينة سوهاج فى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات فى إطار خدمة ذوى الإعاقة، منها تقديم الخدمة لذوى الإعاقة بالمنازل تيسيرا عليهم ومسوح وتقييمات وظيفية بمدارس الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية.

وأوضحت أمانى شعبان المنجي مدير مكتب تأهيل الزرقا بدمياط أن المكتب نجح فى تنفيذ العديد من المبادرات  لذوى الإعاقة، منها مبادرة "كلنا معاك" التى تستهدف حصر ذوى الإعاقة بالقرى ونشر التوعية بين الأسر بالإعاقات المختلفة وتقديم التوعية عن بطاقة الخدمات المتكاملة، كذلك تم تنفيذ مبادرة "اكتشف موهبتك" لتنمية مواهب ذوى الإعاقة، إضافة إلى جهود تمكين ذوى الإعاقة. 

من جانبها أشارت إيمان زينو حساني مدير مكتب تأهيل حلوان الحاصل على المركز الأول إلى أن المركز نجح فى تقديم خدمات متميزة لذوى الإعاقة، حيث نجح فى توظيف ١٦٠ من ذوى الإعاقة من خلال التدريب على العديد من المهن المختلفة إضافة إلى ورش توعوية استهدفت رفع الوعى المواطنين بالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والمركز خصص موظفًا من ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لذوى الإعاقة إضافة إلى توفير الأطراف الصناعية.

جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الثالثة للجائزة .

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