مصر تشارك بـ5 لاعبين في منافسات اليوم الثاني لكأس العالم للدراجات بالقاهرة

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر على مضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري ،تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتشارك مصر بـ 5 لاعبين في مختلف سباقات اليوم. وتقسم منافسات اليوم على فترتين تشهد الفترة الصباحية تصفيات الاسببرنت لفرق السيدات ورجال ، ويشارك منتخبنا الوطني المكون من خالد علام ، وحسين ناصر وعبد الرحمن امبابي في سباق تصفيات الاسبرنت لفرق الرجال.



كما تشهد الفترة الصباحية اليوم إقامة الدور الاول الرئيسي لمنافسات المطاردة الفرقية للرجال والسيدات، ثم يعقبه منافسات الدور الاول الرئيسي للاسبرنت لفرق السيدات والرجال ليكون آخر سباقات الفترة الصباحية.



وتنطلق الفترة المسائية في السادسة مساء حيث تقام منافسات نهائي المطاردة الفرقية للرجال والسيدات، ومراسم التتويج السباقين، ثم يقام نهائي فرق للاسبرنت للسيدات ، يليه سباق الإقصاء للسيدات والذي تشارك فيه نجمة منتخبنا الوطني ابتسام زايد، ثم تقام منافسات نهائي فرق الاسبرنت رجال ، ومراسم تتويج بطلات فرق الاسبرنت سيدات ، يليها إقامة منافسات سباق الإقصاء للرجال والذي يشارك فيه لاعب منتخبنا الوطني أحمد خالد ، يتبع السباق مراسم تتويج ابطال الاسبرنت لفرق الرجال، وابطال الاقصاء للرجال والسيدات.