غدا.. سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بذكرى تدشين برنامج التعاون الفني والاقتصادي

تنظم سفارة الهند بالقاهرة غدا “الخميس” احتفالية بمناسبة الذكرى الـ58 لتدشين برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك).

وذكرت السفارة الهندية، فى بيان صحفى اليوم “الأربعاء”، أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ستحضر الاحتفال الذي يقام بهذه المناسبة كضيف شرف، كما يشارك في الاحتفالية الخريجين المصريين من الدورات المختلفة من برنامج التعاون الفنى والاقتصادي الهندي (آيتك)، وبرنامج منح منتدى الهند-أفريقيا، وبرنامج منح "سي.في.رامان"، وغيرها من برامج التدريب الأخرى المقدمة من الهند، حيث يتحدثون عن الخبرات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم في الهند.

وأشار البيان إلى أن الاحتفال ببرنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى (آيتك) يعد ملتقي للتواصل مع الأصدقاء المصريين ومشاركتهم ذكرياتهم عن فترة إقامتهم في الهند والخبرات التي اكتسبوها خلال الزيارة، وكذلك من أجل تعزيز روابط الصداقة الوثيقة بين الشعبين الهندي والمصري.

ويعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك)، الذي تقدمه حكومة الهند، من البرامج الرائدة التي تسعى من خلاله إلى تقديم المساعدة الفنية وتعزيز بناء القدرات لدى أبناء الدول النامية الشريكة.. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شارك أكثر من 1600 مصري في هذه البرامج التدريبية المتنوعة التي تلقى طلباً متزايداً.

وتحظى مصر بـ200 مكان في الدورات المختلفة لبرنامج (آيتك) كل عام، حيث يتم تدريب المشاركين في 54 معهدا هنديا تقدم دورات في 280 فرعا من فروع المعرفة، ومنها تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة، والتدقيق والمراجعة، والانتخابات، وريادة الأعمال، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والطاقة المتجددة، واللغة الإنجليزية، والقطاع المصرفي، وتنمية المهارات، وكيفية خلق فرص العمل.

ويوفر البرنامج دورات تدريب في مجالات متخصصة، منها الأمن والدفاع ومكافحة أعمال التمرد وغيرها، وذلك للسادة العاملين في الهيئات الدفاعية والأمنية، وهذه الدورات مقدمة من جانب مؤسسات هندية مرموقة، مثل كلية الدفاع الوطني وكلية أركان خدمة الدفاع.