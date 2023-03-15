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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الإصدارات.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا 2023 في مصر

تويوتا في مصر 2023
تويوتا في مصر 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات مختلف طرازات السيارات موديل 2023، خصوصا بعد حدوث العديد من المشاكل لقطاع السيارات العالمي.

ورغم تلك الأزمات الي أن مصر بها مختلف الإصدارات للسيارات، ودائما ما يفضل المواطنين أنواع سيارات عن غيرها بفضل ما تمتلكه من مميزات وحسب أذواق المواطنين.

ومن الأنواع التي يفضل المصريين اقتناءها إصدارات شركة تويوتا ومنها مختلف الفئات مثل ، السيدان، والهاتشباك، والـ SUV موديلات 2023 .

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يعرض موقع صدى البلد أحث أسعار طرازات تويوتا في مصر موديل 2023 :

1- تويوتا بيلتا موديل 2023

تنتج سيارة تويوتا بيلتا 2023 قوة 103 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبها خزان وقود سعته 43 لتر، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

تويوتا بيلتا موديل 2023

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 545 ألف جنيه .

2- تويوتا رش موديل 2023

تتسارع سيارة تويوتا 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر بفضل امتلاكها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعته 45 لتر، وتعتمد علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 160 كم/ساعة .

تويوتا رش موديل 2023

- أسعار تويوتا رش موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 520 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 550 ألف جنيه .

3- تويوتا روميون موديل 2023

تستهلك سيارة تويوتا روميون 2023 من الوقود 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج عزم دوران 138 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 175 كم/ساعة .

 تويوتا روميون موديل 2023

- أسعار تويوتا روميون موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 525 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 565 ألف جنيه .

4- تويوتا C-HR موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا C-HR 2023 علي محرك 4 سلندر، ينتج قوة 113 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 185 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

تويوتا C-HR موديل 2023

- سعر تويوتا C-HR موديل 2023

يبلغ سعر سيارة  تويوتا C-HR موديل 2023 في سوق السيارات المصري 840 ألف جنيه .

5- تويوتا كورولا موديل 2023

تظهر سيارة  تويوتا كورولا 2023 بمحرك سعة 1800 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتنتج عزم دوران 71 نيوتن/متر، وقوة 71 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

 تويوتا كورولا موديل 2023

- أسعار  تويوتا كورولا موديل 2023

تبدأ أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 640 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 125 ألف جنيه، وتقدم في مصر بـ 9 فئات مختلفة في التجهيزات والأسعار .

6- تويوتا فورتشنر موديل 2023

تخرج سيارة تويوتا فورتشنر 2023 عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وقوة 234 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 4000 سي سي، مزود بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 80 لتر .

تويوتا فورتشنر موديل 2023

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولي سعرها مليون و740 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها مليون و 990 ألف جنيه .

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