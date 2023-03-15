تحالف تشغيل محطة ميناء الدخيلة والسخنة: مصر لديها سوق مهم واقتصاد مرن

قال ممثل تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA) ان هذه مناسبة بالغة الاهمية حيث تم التحالف بين ٣ شركات عالمية لنكون تحالف كبير في صناعتنا تجارة الحاويات، مشيرا الى اننا استثمرنا في مصر منذ 2005 بميناء الاسكندرية وطوال هذا الوقت طالما شعرنا بالترحيب لذلك نحن سعداء بإعطائنا الفرصة مرة اخرى.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية لقد كانت مصر دائما سوقا مهمة لنا وصاحبة اقتصاد مرن فنحن واثقون من النمو في تجارة الحاويات بها، لافتا الى ان الوباء العالمي الاخير تسبب في العديد من التحديات ومازلنا ايجابيين لتحسين التجارة العالمية وستستفيد مصر بشكل كبير من هذا حيث انه نقطة التقاء بين اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح انه تم تصميم المحطتين الجديتين بمراسي عميقة وسيكون لديهم مرافق للسكك الحديدية وستظل الاعتبارات البيئية مهمة لنا وقد وضعت مصر معيارا عالما باستضافة cop27 العام الماضي.

وأكد اننا نعتقد ان نجاحنا يقاس بخدمة المجتمعات التي نعمل بها حيث سيتم توفير فرص العمل كثيرة، ناقلا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون المشترك معربا عن تطلعه لخدمة اهل مصر.