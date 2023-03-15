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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان محمد جمعة عن جملته الشهيرة كله رايح: أسلوب حياة

محمد جمعة
محمد جمعة

قال الفنان محمد جمعة، إن مسلسل الزيارة، يناقش حواديت من كل بيوتنا وهدف العمل هو عرض المشكلة وحلها.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه ببرنامج صباح العربية المذاع على فضائية العربية، أن جملته الشهيرة "كله رايح" تعتبر أسلوب حياة بالنسبة له، فعند تفكيره بها يرى أن المستقبل من وجهة نظره هو الموت فهو آخر المطاف.

وكشف محمد جمعةعن رفضه لتجسيد شخصية عم ضياء في فيلم سينمائي، فهو يرى أن "عم ضياء هو أبن السوشيال ميديا"، و بالفعل تمت كتابة مسلسل بعنوان "ما قبل عم ضياء"و هو مسلسل كوميدي. 

وتابع محمد جمعة أنه بالنسبة لـ مشاركته في مسلسل "في بيتنا روبوت" كضيف شرف، فكان سببها هو أن أبنه يحب أن يتابع هذا المسلسل كثيرا ويحب كل شخصياته، و"كنت عايز أروح لأبني في الحاجة اللي بيحبها".
 

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