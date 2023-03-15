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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه تفاصيل القبض على مرتكبى واقعه سرقه فيلا اللاعب محمد صلاح.

خلال 48 ساعة فقط، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا لاعب كرة القدم محمد صلاح وإعادة المسروقات.
وبدأت الواقعة عندما قام مدير اعمال محمد صلاح بتقديم بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
وعلى الفور قامت الجهات الامنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى الموجود به الفيلا.

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