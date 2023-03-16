بـ 3000 جنيه فقط.. تقدر تشتري أحدث موبايل أندرويد

أعلنت شركة لافا Lava عن هاتف Lava Yuva 2 Pro في فبراير الماضي، وهو هاتف ذكي للمبتدئين في الهند. وكان الهاتق متاحًا للشراء من خلال المتاجر غير المتصلة بالإنترنت ومتجر Lava India عبر الإنترنت، بدءًا من اليوم الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي) ، يمكن أيضًا شراء الجهاز من خلال Amazon India.

سيكون هاتف Lava Yuva 2 Pro متاحًا مقابل (حوالي 97 دولارًا) عبر Amazon.

مواصفات هاتف Lava Yuva 2 Pro

يتميز هاتف Lava Yuva 2 Pro بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G37، و الذي يأتي مقترنا باكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

يحتوي Lava Yuva 2 Pro على شاشة LCD بقياس 6.5 بوصة جودة عرض دقة HD + ومعدل تحديث 60 هرتز.

يقدم هاتف Lava Yuva 2 Pro كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

تحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مصحوبة بزوج من كاميرات VGA.

ويعمل هاتف Lava Yuva 2 Pro ببطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ USB-C.

يوفر هاتف Lava Yuva 2 Pro ميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة، و4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.1، وGPS، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر، وأخيرًا وليس آخرًا، يتميز الجهاز بظهر زجاجي.