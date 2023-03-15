عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات الأخيرة لافتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، بدعم من القيادة السياسية. 

ويأتي ذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وتفقد الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، الاستعدادات النهائية، حيث تم تزويد مبنى العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي توافق المعايير الطبية الدولية، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة في حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدًا أن مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال تتبع أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من كافة المحافظات المصرية.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحسن عبد الله رئيس البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة جمعية وفاءً لمصر، وسفير اليابان في مصر، ووفد مؤسسة الجايكا.

جدير بالذكر أن مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، يقام على مساحة 567 مترا مربعا، ويضم 7 أدوار بإجمالى مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية، ويأتي في إطار العلاقات المصرية اليابانية، والمستشفى نتاج تعاون بين جامعة القاهرة واليابان ومؤسسة وفاءً لمصر  تحت رعاية الحكومة المصرية.

075DDD60-F28A-4999-9942-3C9F94CCC459
075DDD60-F28A-4999-9942-3C9F94CCC459
2EF740C6-3F20-479F-BAC7-B81BAB5BEAC1
2EF740C6-3F20-479F-BAC7-B81BAB5BEAC1
FD23FAF4-2982-45E4-8637-7BCCB8002370
FD23FAF4-2982-45E4-8637-7BCCB8002370
رئيس جامعة القاهرة المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي القيادة السياسية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

ترشيحاتنا

لأسباب أمنية.. نتنياهو يقلص زيارته إلى ألمانيا

ناس فاضية للأذية.. أحمد صيام يوجه رسالة للمتنمرين

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال مدمر جديد

تحذير رسمي.. البنتاجون يحذر من سفينة فضائية غريبة ترسل مجسات إلى الأرض

من مظاهر البر ورد الجميل.. الإفتاء: الاحتفال بيوم الأم ليس بدعة

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد أنباء تدهور حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من وضع الفول في كيس بلاستيك ورسالة سرية داخل حقيبة الملكة رانيا بزفاف ابنتها

شبيه عادل إمام.. قصة أكبر ممثل حضر الأوسكار وعمره 94 عاما| صور

سرقها وجابلها شلل.. تفاصيل جريمة هزت ولاية في أمريكا..فيديو صادم

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

فيديو

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ