بعد سقوط المسيرة.. البحرية الأمريكية تحذر من الحرب العالمية الثالثة

أصدر جنرال أمريكي كبير تحذيرًا من الحرب العالمية الثالثة، وذلك على وقع سقوط المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper في البحر الأسود.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال الجنرال ديفيد بيرجر قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إن حوادث مثل إسقاط الطائرة بدون طيار أبقته مستيقظًا في الليل، موضحًا أن التصادم بين الطائرات الأمريكية والروسية والصينية قد يؤدي إلى صراع كبير.

وأضاف بيرجر "ربما يكون هذا هو أكبر مخاوفي، سواء هناك أو في المحيط الهادئ.. طيار روسي أو صيني أو قبطان سفينة أو شيء ما يقترب كثيرًا، لا يدركون مكانهم ما يسبب تصادمًا ".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون) العميد بات رايدر: "هذا الحادث يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى كونه غير آمن وغير مهني".

وكان مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، كشف في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنشاط كبير بالاستطلاع في منطقة البحر الأسود ويستخدمون وسائل تكنولوجية مختلفة هناك، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح ناريشكين، أن روسيا تعرف بالتفصيل وتفهم الأهداف الاستخباراتية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها في منطقة البحر الأسود.

ولفت "إنهم يستخدمون بنشاط كبير جميع وسائل الفضاء، والاستطلاع البصري، والاستطلاع اللاسلكي".