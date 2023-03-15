عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط المسيرة.. البحرية الأمريكية تحذر من الحرب العالمية الثالثة

الحرب العالمية الثالثة
الحرب العالمية الثالثة

أصدر جنرال أمريكي كبير تحذيرًا من الحرب العالمية الثالثة، وذلك على وقع سقوط المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper في البحر الأسود.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال الجنرال ديفيد بيرجر قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إن حوادث مثل إسقاط الطائرة بدون طيار أبقته مستيقظًا في الليل، موضحًا أن التصادم بين الطائرات الأمريكية والروسية والصينية قد يؤدي إلى صراع كبير.

وأضاف بيرجر "ربما يكون هذا هو أكبر مخاوفي، سواء هناك أو في المحيط الهادئ.. طيار روسي أو صيني أو قبطان سفينة أو شيء ما يقترب كثيرًا، لا يدركون مكانهم ما يسبب تصادمًا ".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون) العميد بات رايدر: "هذا الحادث يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى كونه غير آمن وغير مهني".

وكان مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، كشف في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنشاط كبير بالاستطلاع في منطقة البحر الأسود ويستخدمون وسائل تكنولوجية مختلفة هناك، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح ناريشكين، أن روسيا تعرف بالتفصيل وتفهم الأهداف الاستخباراتية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها في منطقة البحر الأسود.

ولفت "إنهم يستخدمون بنشاط كبير جميع وسائل الفضاء، والاستطلاع البصري، والاستطلاع اللاسلكي".

الحرب العالمية الثالثة سقوط المسيرة وزارة الدفاع الأمريكية الحرب العالمية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

ترشيحاتنا

لأسباب أمنية.. نتنياهو يقلص زيارته إلى ألمانيا

ناس فاضية للأذية.. أحمد صيام يوجه رسالة للمتنمرين

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال مدمر جديد

تحذير رسمي.. البنتاجون يحذر من سفينة فضائية غريبة ترسل مجسات إلى الأرض

من مظاهر البر ورد الجميل.. الإفتاء: الاحتفال بيوم الأم ليس بدعة

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد أنباء تدهور حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من وضع الفول في كيس بلاستيك ورسالة سرية داخل حقيبة الملكة رانيا بزفاف ابنتها

شبيه عادل إمام.. قصة أكبر ممثل حضر الأوسكار وعمره 94 عاما| صور

سرقها وجابلها شلل.. تفاصيل جريمة هزت ولاية في أمريكا..فيديو صادم

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

فيديو

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ