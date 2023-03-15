غدا.. انطلاق احتفالية wellwomen لتكريم النماذج النسائية الأفضل في مصر

تقيم الجمعية المصرية لطب النساء والتوليد احتفالية غداً الخميس بعنوان welwomen لدعم وتكريم النماذج النسائية الملهمة في المجالات المختلفة وعلى رأس المكرمين الفنانة ليلى علوي وبطلة المصارعة سمر حمزة المصنفة الأولى عالمياً والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة وعدد من الشخصيات البارزة في السياسة والاقتصاد والفنون .

الاحتفالية تقام برعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس القومي للمرأة والدكتور محمد ممتاز رئيس جمعية طب النساء والتوليد والدكتور شريف راشد الرئيس التنفيذي لماجيك فارما وعدد من القيادات الحكومية والشخصيات العامة البارزة .