لديه قرنين في رأسه.. سبب مفاجئ وراء وفاة يمني عمره 140 عاما

عرضت فضائية " العربية تقريرا عن المعمر اليمني علي عنتر والمقلب بـ ذي القرنين، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 140 عاما.

وأوضح التقرير أن المعمر اليمني توفى بعد 3 أيام من بتر قرنيه ، اللذين نبتا في مقدمة رأسه منذ تجاوزه سن الـ 100 عام .

وتابع التقرير أن قرنين المعمر اليمني أخذا في النمو على خديه ووصلا إلى طول كبير .

واستكمل التقرير أنه تم بتر قرنيه عن طريقة الكي بالنار ومن دون جراحة طبية بواسطة أقاربه دون إدراك لما قد يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز.

ولفت التقرير إلى أن عملية البتر التي تمت بطريقة بدائية ضاعفت من معاناة عنتر مما أدى إلى وفاته، والأطباء في اليمن لم يجدوا تفسيرا لظهور قرنين للمعمر اليمني.