كيف تحافظ على صحة بشرتك أثناء الصيام في رمضان.. هاني الناظر يوضح

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ؛ إن الصيام يزيد من صحة الإنسان لكن لابد من شرب المياه بكثرة لأن المياه ضرورية جدا للجلد وللبشرة والشعر وجميع أعضاء الجسم والكلى.

أضاف الدكتور هاني الناظر خلال لقائه في برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن أوقات شرب الماء في رمضان من أذان المغرب إلى أذان الفجر بالإضافة إلى السوائل الأخرى؛ مشيرًا إلى أهمية تجنب المخللات في رمضان.

أوضح استشاري الامراض الجلدية؛ أن من المفضل عدم تناول المخللات والسكريات أو الحلويات في شهر رمضان أو التحكم وتناول القليل منها؛ لأن المخللات والسكريات أحد اسباب ظهور التجاعيد بشكل مبكر على البشرة، بالإضافة إلى أنها ضارة على أعضاء جسم الإنسان؛ منوها إلى أنه يمكن استبدال المخللات بالسلطة الخضراء ويمكن استبدال الحلويات بالفواكه.