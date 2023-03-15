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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بتونس يبحث مع وزير الشئون الخارجية سبل تعزيز العلاقات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السفير المصري لدى تونس إيهاب فهمي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار الذي قدم له التهاني بمناسبة تعيينه في منصبه.

وبحسب الإذاعة التونسية؛ موزاييك؛ تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، خاصّة من خلال تعزيز التواصل وتبادل زيارات كبار المسؤولين في البلدين وعقد الاستحقاقات الثنائية والحرص على تنفيذ توصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي انعقدت بتونس في شهر مايو 2022.

كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين. 

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مصر تونس ايهاب فهمي القضايا الإقليمية السفير المصري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين

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