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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مركز الزراعة التعاقدية: الدولة تتجه لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل

زراعة الذرة
زراعة الذرة

كشفت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بـ وزارة الزراعة، أهمية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية؛ ودوره في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وقالت “رجب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر يُمثل إضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية؛ من خلال الاستصلاح، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري.

وأضافت أنه حتى المياه المعالجة يتم خلطها بالآبار من أجل تقليل نسبة الملوحة بها، واستخدامها في الري بالأراضي المستصلحة، مشيدة بما تم استصلاحه في المناطق الجديدة بالعديد من المحافظات؛ ومنها المنيا وبني سويف.

وتابعت أن الدولة تتجه لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل؛ مؤكدة أن الذرة المصرية أصبحت مميزة جدًا؛ لتتفوق الذرة المصرية على نظيرتها الأرجنتينية، لافتة إلى أن الزراعة هي القاطرة التي ستقدم لمصر قيمة مضافة، حاليًا.

وأوضحت، أن تعظيم دور الزراعة؛ سيعمل على توفير العملة الصعبة؛ نظرًا للحد من استيراد احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية من الخارج، إلى جانب توفير وطرح السلع بالأسواق الداخلية.

الدكتورة هدي رجب الأراضى الزراعية عزة مصطفي الزراعة مياه الصرف الصحى

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