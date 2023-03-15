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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة في فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

اندلعت في باريس اشتباكات بين الشرطة وحركة "بلاك بلوك" خلال الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، وتخلّلها تحطيم مواقف للحافلات وإضرام النار بالممتلكات وحاويات القمامة.

وحسب “روسيا اليوم”، صعّد أعضاء "بلاك بلوك" أعمال الشغب، بتفكيك الحواجز المعدنية المخصصة لأعمال الصيانة في الطرقات، فضلا عن تحطيم نوافذ واجهات المتاجر، ثم إلقاء الألعاب النارية وأكياس القمامة بداخلها.

واندلعت الاحتجاجات في معظم المدن الفرنسية الأخرى، لليوم الثامن على التوالي، ضد إصلاح نظام التقاعد، وسط تكدس القمامة في شوارع باريس، وتوقف خدمات السكك الحديدية.

وردد المشاركون شعارات "نستطيع الفوز" و"قوة العمال" و"التقاعد في سن الـ 60!"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "المال - للرواتب والمعاشات وليس للحرب أو في جيوب أصحاب الأسهم!"، "عاش عمال النظافة الباريسيون!"، "يحتقر ماكرون وبورن الديمقراطية الفرنسية" و"نريد رفع الأجور وليس سن التقاعد".

وغيرت العديد من سفن الغاز الطبيعي المسال المتوجهة إلى فرنسا مسارها إلى مرافئ أخرى في بريطانيا وهولندا وإسبانيا، منذ بدء الإضراب وإغلاق المحطات لمدة أسبوع آخر، ما يؤثر بشكل كبير على قدرة فرنسا على تصدير الغاز إلى الدول المجاورة.

فرنسا اشتباكات الاحتجاجات مواقف للحافلات باريس أعمال الشغب

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