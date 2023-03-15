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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنتشار الكوليرا.. إعلان عاجل من الصحة العالمية

صدى البلد

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن موزمبيق سجلت زيادة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المنظمة حسبما أوردت رويترز،  إن موزمبيق تلقت موافقة على 1.3 مليون جرعة إضافية من لقاح الكوليرا للمساعدة في السيطرة على انتشار المرض، لكنها أوضحت أنه لا يزال يتعين التعامل مع مشكلة نقص اللقاحات.

وقال الدكتور أوتيم رمضان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية:"إن مالاوي المجاورة لموزامبيق والتي تكافح أسوأ تفش للكوليرا في تاريخها تشهد الآن انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة والوفيات".

إعلان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن نهاية جائحة كورونا

وأضاف رمضان إن التقدم الذي تحقق في سبيل الحد من انتشار المرض في مالاوي في الأسابيع الأربعة الماضية قد يشهد تراجعا سريعا بسبب الدمار الشديد الناجم عن العاصفة المدارية فريدي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 40 ألف حالة في أفريقيا منذ بداية العام قائلة إن أكثر من نصف الحالات في مالاوي فيما سجلت موزمبيق حوالي 15 في المئة من الحالات.

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