محمد صلاح ينتظر حدثًا تاريخيًا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول لمواجهة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وُتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وتأتي تلك المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة ليفربول على ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت تسجيل محمد صلاح هدفًا.

التاريخ ينتظر محمد صلاح

وحال تسجيل محمد صلاح هدفًا في شباك ريال مدريد، سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث سينفرد بصدارة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا، والتي يتقاسمها مع الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق برصيد 44 هدفًا.

وسجل محمد صلاح 178 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات، كسابع هدافي الريدز التاريخيين، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز السادس، روبي فاولر.