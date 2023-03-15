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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تحصل على المركز الثالث بمسابقة مصر للتميز الحكومي

صدى البلد

احتفل الدكتور خالد الدردنلي رئيس جامعة الزقازيق بحصول جامعة الزقازيق المركز الثالث على جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، بمسابقة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٢ ،  متفوقة على أكثر من ١٠٠ موقع تمثل جميع الجامعات والهيئات الحكومية، والتي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠م".

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

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وأعرب "الدرندلى" عن بالغ سعادته بحصول الجامعة علي المركز الثالث للمواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، مقدما الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز،  الذى جاء نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز، والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود . 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ثقافة التميز هي أساس استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ورؤية مصر للتنمية المستدامة التي أصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة، كما أكد سيادته أيضا على أهمية جائزة التميز الحكومي لدورها في بناء ودعم قدرات الجهاز الإداري للدولة ودعم ثقافة التنافسية والتميز وتعزز روح الإبداع علي مستوي كافة المواطنين. 

جدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي للمواقع الإلكترونية تعتمد على ١٠ معايير هي النطاق والاستضافة، والتصميم،  والاستخدام، والمحتوى، وسهولة الوصول، والتواصل الاجتماعي، وحماية المعلومات، والتسويق، وتكامل الخدمات، والقنوات الداعمة، وهو ما استطاع فريق العمل الإلمام بهم جميعا.

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