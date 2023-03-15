وزير الخزانة البريطاني يرد على المشككين: الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إن اقتصاد المملكة المتحدة لن يدخل في حالة ركود العام الحالي، وأنه "يسير على الطريق الصحيح" مما يثبت خطأ المشككين.

وأضاف الوزير البريطاني، خلال عرضه أمام مجلس العموم اليوم "الأربعاء" موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ أول أبريل المقبل، أن 5 مليارات جنيه استرليني إضافية سيتم تخصيصها لوزارة الدفاع خلال العامين المقبلين مع تخصيص 11 مليار استرليني على مدار 5 سنوات لميزانية الدفاع، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وافتتح هانت بيانه بشأن الميزانية اليوم، قائلاً إن اقتصاد المملكة المتحدة لن يدخل في حالة ركود، وإن الاقتصاد البريطاني سيلبي أولويات رئيس الوزراء لخفض التضخم إلى النصف، وخفض الديون، وإنعاش الاقتصاد.

ولفت إلى أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 2.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن خطة الحكومة تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ على المدى الطويل، كما أعلن عن 33 مليون جنيه إسترليني كتمويل إضافي للدعم كبار السن.

وقال "تمكنا يوم الاثنين من المضي قدمًا إلى أبعد من ذلك، حيث أعلن (وزير الدفاع) بن والاس عن حزمة تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني لوزارة الدفاع؛ وملياري جنيه إسترليني إضافية في العام المقبل و 3 مليارات جنيه إسترليني في العام التالي."

وقال وزير الخزانة البريطاني إنه "فخور بأن تقدم المملكة المتحدة لأوكرانيا دعمًا عسكريًا أكثر من أي شخص آخر في أوروبا".