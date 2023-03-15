خبراء: تحويل 1000 معلم لمديري مدارس يضمن وعي الدولة المصرية بالمتغيرات العالمية.. وخطوة جيدة لتمكين الشباب

خبراء تعليم عن تحويل 1000 معلم لمديري:

يفتح هذا القرار المجال واسعا للتنافس الشريف بين شباب المعلمين

عنصر الشباب يتميز بكونه أكثر تحررا من قيود الخبرة الميدانية التي تعتمد على التكرار النمطي



تسعى وزارة التربية و التعليم ، في تحسين التعليم من خلال تحسين مهارات المعلمين والاهتمام بالمعلمين الجدد و تعزيز مهارات التفكير العليا لديهم، لذلك قررت تحويل 1000 معلم شاب لمديري مدارس بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

قال الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه لاشك أن عنصر الادارة هو حجر الاساس في احداث التطوير لأي منظمة وهو العنصر الاهم في منظومة التطوير والذي يقع علي عاتقه جميع عناصر المنظومة الاخري للقيام بوظائفها بما يحقق التطوير المنشود للمنظمة واهدافها المرجوة.

وأضاف الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لصدى البلد ، يتفق الخبراء في كل المجالات على أن الكفاءات المطلوبة للمديرين في الوقت الحالي تختلف جذريا عن تلك التي كانت مطلوبة منذ عشرة سنوات أو أقل في ضوء ما يشهده العالم المعاصر من تطورات سريعة ومتلاخقة قي التكنولوجيا والتحول الرقمي، ومن ظهور وظائف مستحدثة لم تكن موجودة من قبل ، فضلا عن التنافس الدولي للوصول الي اعلي معدلات أداء ممكنة في أقل زمن.

وأكد أن فى ضوء تلك أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بتحويل 1000 معلم شاب لمديري مدارس بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية ويحمل هذا القرار العديد من التضمينات يمكن سردها كما يلي :

• وعي الدولة المصرية بالمتغيرات العالمية المعاصرة من حيث الاهتمام بالقادة من المدراء وعلي أن يكونوا على أعلى مستوى علمي ومهاري ممكن

• امتلاك هؤلاء المدراء مؤهلات علمية تكفل اطلاعهم علي احجدث النظم العالمية في مجال الادارة

• حث روح التنافس بين المعلمين علي الارتقاء بأنفسهم وتنميتها بما يسمح لهم بالرقي في وظائفهم

• وضع معيار موضوعي واضح للترقي لا يعتمد فقط علي الخبرة التي قد لا تدل على الكفاءة، بل يعتمد على العلم والمؤهلات العلمية

• الاعتماد على عنصر الشباب في التطوير

أما المهارات اللي يجب أن تتوافر لدى المعلمين ليكونوا جديرين بإدارة المدارس :

1. اللياقة الصحية سواء النفسية أو الجسمية .

2. اتقان لغة اجنبية واحدة علي الاقل .

3. مهارات التواصل

4. مهارات الحاسب الحالي واجادة بعض البرامج التي تيسر لهم الادارة

5. مهارات الاداراة الفعالة والاستراتيجية

6. مهارات مواجهة الضغوط سواء الواقعة بالفعل أو التي قد تقع في المستقبل .

7. القدرة علي وضع خطط ورؤي لتطوير العملية التعليمية بالمدرسة

8. مهارات ادارة الوقت والثبات الانفعالي

9. المعرفة بالاسس والنظريات الحديثة في مجال التربية والتعليم



وفى نفس السياق ، كشف الدكتور عاصم حجازى خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن المهارات التى يجب توافرهما فى المعلمين أو اكتسابها قبل البدء فى هذا المنصب .

و قال في تصريح لصدى البلد ، إيمانا من وزارة التربية والتعليم بأهمية عنصر الإدارة كعنصر حاسم في تحقيق طموحات الوزارة نحو تطوير التعليم تسعى حاليا لتدريب 1000 معلم على مهارات الإدارة الاستراتيجية تمهيدا لتوليهم مهام إدارية داخل الوزارة .

و أكد " حجازى " يعتبر هذا التوجه من التوجهات الرائدة التي تدعم مسيرة التطوير بشكل مباشر وتتمثل أهمية هذه الخطوة فيما يلي:

- يتميز الشباب عادة بمستويات مرتفعة من النشاط والطموح والرغبة في تطوير الذات والقدرة على التأثير وبالتالي فهم الأقدر على متابعة التدريبات وتنفيذ التوجيهات و متابعة التطوير.

- يتميز الشباب أيضا بانهم أكثر مرونة وأكثر قابلية للتغيير والتعديل والتطوير وبالتالي فهم الأقدر على قيادة التغيير وصناعة مستقبل جديد للتعليم المصري.

- عنصر الشباب أيضا يتميز بكونه أكثر تحررا من قيود الخبرة الميدانية والتي غالبا تعتمد على التكرار النمطي للأساليب والطرق وليس على الممارسة المعززة المتطورة وبالتالي فإن خبراتهم لا زالت في مرحلة التشكيل والبناء ومن السهل بناء هذه الخبرات على أسس علمية سليمة وجعلها خبرات مرنة قابلة للتطوير والتعديل وفق المستجدات العلمية.

- الشباب أيضا يتميزون بنشاط ذهني مرتفع بالإضافة إلى أنهم قريبي عهد بالتخرج من الجامعة وقد نالوا قسطا من التعليم العصري واستخدموا في تعلمهم وفي حياتهم الوسائل التكنولوجية المختلفة ولديهم ألفة نحوها و دراية كافية بها فضلا عن أن اتجاهاتهم نحو دمج التكنولوجيا في التعليم ستكون إيجابية وسوف تنتقل هذه الاتجاهات الإيجابية إلى المجتمع المدرسي بأسره ليصبح المناخ التعليمي أكثر إيجابية.

- سوف يفتح هذا القرار المجال واسعا للتنافس الشريف بين شباب المعلمينوسوف تقوم هذه المنافسة أساسا على دعم التطوير والتحول الرقمي في التعليم وسوف تكون النتائج لذلك على العملية التعليمية أكثر إيجابية.

- الخصائص النفسية للشباب تجعلهم أكثر قدرة على الاستفادة والإفادة من دورات التأهيل للقيادة فهم أكثر حبا للاستطلاع, وأكثر حساسية للمشكلات وقدرة على الاستجابة للتغيرات , وأكثر قدرة على استيعاب وتقبل الجديد وأكثر طموحا وأكثر مرونة , وأكثر نشاطا وحيوية, وأكثر حماسا .

وأضاف أن هذا التوجه يتفق مع رؤية الدولة المصرية وسعيها نحو تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وأن يقودوا عملية التطوير والتغيير في الجمهورية الجديدة.

وينبغي الإشارة إلى وجود مجموعة من المهارات يجب أن يتضمنها البرنامج التدريبي المقدم للشباب والتي تضمن وجود قائد تربوي مؤثر قادر على دعم مسيرة التطوير ومن أهم هذه المهارات والصفات أيضا التي يجب أن تتوافر في الخريج:

- الثبات الانفعالي والعقلانية في تعامله مع المواقف اليومية داخل المدرسة.

- الانصات الفعال والتوزيع العادل للمهام والتكليفات.

- القدرة على إدارة القدرات والمواهب والجهود.

- القدرة على دعم الابتكار واستثمار المواهب.

- دعم العمل الجماعي وتعزيز المشاركة والتعاون الفعال والعمل بروح الفريق.

- القدرة على الإدارة الفعالة للوقت والاجتماعات والموارد.

- الإلمام الكافي بطرق التدريس الحديثة ومهارات التدريس والتقويم الرقمية.

- الجدية والالتزام والحزم والضمير

- أن يمتلك القدرة على التواصل الجيد والفعال مع مستويات الإدارة المختلفة ومع فريق العمل داخل المدرسة.

- أن يمتلك رؤية واضحة لقيادة التغيير وخطة عملية لدعم التطوير على مستوى المدرسة.

- أن يمتلك صفات نفسية إيجابية كالبصيرة وتفتح الذهن والمرونة والثقة والطموح والحماس والنشاط والمثابرة والنزاهة والشفافية والاحترام والتعاون والشجاعة والتعاطف والموضوعية.

- القدرة والرغبة في التعلم المستمر والتطوير الدائم.

- القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات والقدرة على التنبؤ.

- التمكن من مهارات التفكير النقدي وممارستها بشكل فعال.

- وأخيرا أن يمتلك اتجاهات إيجابية نحو التعليم ونحو مهنة المعلم وأن يؤمن برسالته السامية وأن يكون محبا للطلاب متعاونا مع المعلمين باذلا أقصى ما في وسعه لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات وحل الأزمات.